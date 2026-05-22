Una lettrice ha scritto alla rubrica Segreti raccontando di aver trascorso 28 anni con il partner, sospettando un tradimento e reagendo con urla mentre lui rimane in silenzio. Ora pensa di restare per punirlo, considerando questa come una forma di vendetta. Elena Di Cioccio risponde alle lettere anonime, affrontando spesso temi di relazioni e conflitti personali. La rubrica si propone di offrire uno spazio di confronto su questioni intime e quotidiane.

Ancora non abbiamo capito se la deriva podcast di questa rubrica vi stia piacendo oppure no. Ovviamente speriamo di sì e vi invitiamo ad esporre i vostri consigli in merito. Insieme a Paola Manfredi, infatti, abbiamo deciso di dare voce ai vostri commenti sulle lettere pubblicate in questo spazio e, in questo terzo episodio, torniamo sulla storia della nostra amica che la settimana scorsa ci aveva raccontato della brusca separazione dal padre di suo figlio, dopo aver trovato per caso sul suo cellulare una chat con la sua ex in cui l’appellativo più gentile che le veniva riservato era «la matta». Se volete, potete recuperare la puntata qui. I messaggi arrivati, più o meno, si sono divisi in tre grandi categorie: empatici, giudicanti e apertamente ostili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Sospetto un tradimento dopo 28 anni insieme. Lui tace, io urlo. E adesso penso di restare solo per fargliela pagare: restare è la mia vendetta». Risponde Elena Di Cioccio

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Il suo viaggio tra amiche dopo 20 anni ha svelato un segreto che ha distrutto tutto

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«Sospetto un tradimento. Io urlo. Lui tace. Sono stanca. Ma dove potrei andare? Con uno stipendio base e una famiglia asfissiante alle spalle.... la verità è che sono in trappola». Risponde Elena Di CioccioAncora non abbiamo capito se la deriva podcast di questa rubrica vi stia piacendo oppure no.

«L'incrocio fra i nostri sguardi, il sesso incredibile. Lui è il tipo che non sa dove dormirà domani. Io ho una vita tranquilla, ma sono a pezzi da quando se ne è andato». Risponde Elena Di CioccioVi ringrazio per la fiducia e la partecipazione che rinnovate settimana dopo settimana.