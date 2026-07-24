Lungo il Tevere Roma torna Un Fiume di Cultura | eventi gratuiti per tutta l’estate

Notizia in breve

Da oggi e per tutta l’estate, lungo il Tevere a Roma, si svolge la nuova edizione di “Un Fiume di Cultura”. L’evento prevede una serie di iniziative gratuite dedicate a musica, teatro e arte, distribuite lungo il fiume. La manifestazione si svolge quotidianamente e coinvolge diversi punti lungo il fiume, con spettacoli e attività aperti a tutti. L’obiettivo è promuovere l’offerta culturale dell’estate romana, senza limiti di età o partecipanti.