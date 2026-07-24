Lungo il Tevere Roma torna Un Fiume di Cultura | eventi gratuiti per tutta l’estate
Da oggi e per tutta l’estate, lungo il Tevere a Roma, si svolge la nuova edizione di “Un Fiume di Cultura”. L’evento prevede una serie di iniziative gratuite dedicate a musica, teatro e arte, distribuite lungo il fiume. La manifestazione si svolge quotidianamente e coinvolge diversi punti lungo il fiume, con spettacoli e attività aperti a tutti. L’obiettivo è promuovere l’offerta culturale dell’estate romana, senza limiti di età o partecipanti.
Prende il via una nuova edizione di Lungo il Tevere Roma – Un Fiume di Cultura, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nella Capitale. Dal 5 giugno fino al termine della stagione estiva, le storiche banchine del Tevere torneranno ad animarsi ogni sera, dalle 19 alle 2, con un ricco programma di eventi a ingresso gratuito dedicati a cittadini e turisti. Giunta alla 24ª edizione, la manifestazione si svilupperà lungo il tratto compreso tra Ponte Sublicio e Ponte Sisto, trasformando il Lungotevere in un grande spazio all’aperto dedicato a cultura, spettacolo, musica, artigianato, gastronomia e intrattenimento. Organizzato dall’... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Lungo il Tevere Roma, un Fiume di Cultura
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