A Roma, l’estate culturale inizia con il ritorno dell’Aniene Festival, che quest’anno apre con un evento dedicato alla Palestina. Dal 23 maggio, la città si anima con un programma di tre mesi di eventi gratuiti, coinvolgendo diverse location lungo il fiume Aniene. La manifestazione comprende spettacoli, mostre e incontri, offrendo un ricco calendario di iniziative rivolte al pubblico di tutte le età. La rassegna si inserisce nelle iniziative estive della capitale, portando artisti e contenuti di diversa provenienza.

Aniene Festival L’estate romana arriva in anticipo: dal 23 maggio torna l’Aniene Festival con tre mesi di eventi gratuiti al Parco Nomentano La nona edizione si inaugura con “Contro l’Assedio”, un weekend dedicato alla Palestina tra sport popolare, musica, talk con Anna Foglietta, l’attivista della Flotilla Giulio Bonistalli e raccolta fondi Tra gli ospiti attesi quest’anno: Vasco Brondi, Niccolò Ammaniti, Stefania Auci, Kety Fusco, Francesco Di Bella, GNUT & Alessandro D’Alessandro, Wrongonyou, Dadà, Teho Teardo e Sandro Piccinini Torna l’Aniene Festival, l’evento culturale che trasforma il Parco Nomentano in un epicentro di cultura e intrattenimento grazie a un ricco programma di eventi e attività a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma inaugura l’estate culturale: torna Aniene Festival con un opening sulla Palestina e tre mesi di eventi gratuiti

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