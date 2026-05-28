Estate in città | al via Lungo il Tevere Roma – Un Fiume di Cultura
Iniziata il 5 giugno e prevista fino a fine estate, l’evento si svolge ogni sera dalle 19 lungo il Tevere a Roma. Si tratta di un appuntamento che coinvolge attività culturali e ricreative, con l’obiettivo di animare le rive del fiume durante i mesi estivi. La manifestazione ha una durata che si estende per tutta la stagione estiva, offrendo un programma che si ripete quotidianamente.
Nel cuore di Roma torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romana. Dal 5 giugno fino a fine estate, ogni sera dalle 19.00 alle 2.00 con ingresso gratuito, le storiche banchine del Tevere torneranno ad animarsi con la 24ª edizione di Lungo il Tevere Roma – Un Fiume di Cultura, l’evento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Lungo il Tevere Roma sta tornando! Dal 5 giugno fino a fine estate, ogni sera dalle 19:00 alle 02:00 e con ingresso gratuito, le rive del Tevere torneranno ad accendersi nel cuore della città eterna . Colori, musica, tramonti, spettacoli e cultura si incontre facebook
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