Estate in città | al via Lungo il Tevere Roma – Un Fiume di Cultura

Notizia in breve

Iniziata il 5 giugno e prevista fino a fine estate, l’evento si svolge ogni sera dalle 19 lungo il Tevere a Roma. Si tratta di un appuntamento che coinvolge attività culturali e ricreative, con l’obiettivo di animare le rive del fiume durante i mesi estivi. La manifestazione ha una durata che si estende per tutta la stagione estiva, offrendo un programma che si ripete quotidianamente.