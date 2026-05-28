Estate in città | al via Lungo il Tevere Roma – Un Fiume di Cultura

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Iniziata il 5 giugno e prevista fino a fine estate, l’evento si svolge ogni sera dalle 19 lungo il Tevere a Roma. Si tratta di un appuntamento che coinvolge attività culturali e ricreative, con l’obiettivo di animare le rive del fiume durante i mesi estivi. La manifestazione ha una durata che si estende per tutta la stagione estiva, offrendo un programma che si ripete quotidianamente.

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Nel cuore di Roma torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romana. Dal 5 giugno fino a fine estate, ogni sera dalle 19.00 alle 2.00 con ingresso gratuito, le storiche banchine del Tevere torneranno ad animarsi con la 24ª edizione di Lungo il Tevere Roma – Un Fiume di Cultura, l’evento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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