Il singolo estivo di Giorgia Malerba, intitolato “Lunatica”, è stato pubblicato da Wannabe Records con distribuzione ADA Music. Il brano descrive una giornata in cui tutto sembra andare storto, anche il rapporto con lo specchio, che diventa un nemico. La cantante ha commentato il brano come una rappresentazione della propria verità, senza filtri, e ha parlato della volontà di mostrarsi autentica attraverso la musica.

Lunatica ( Wannabe Records, distribuzione ADA Music ) è il singolo estivo della cantante e creator Giorgia Malerba. Il brano parla una classica giornata storta, di quelle in cui tutto sembra andare fuori asse e persino lo specchio diventa un nemico. Ma Lunatica rappresenta anche e soprattutto un momento di svolta e di profonda verità che Giorgia Malerba ha voluto condivide con noi. Giorgia Malerba, Lunatica 1,29 EUR Acquista su Amazon Lunatica è il tuo ultimo singolo. Come è nato e cosa racconta? È nato davvero in modo spontaneo, ed è proprio questo il tipo di canzone che amo di più. Ero insieme al team di autori con cui collaboro e stavamo ripensando a una giornata particolarmente negativa che avevo vissuto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Lunatica è la mia verità”: Giorgia Malerba racconta la sua nuova musica e la voglia di mostrarsi senza filtri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuda e senza filtri, JLo svela la sua skincare routine serale e lancia un messaggio alle donne: la bellezza non è fortunaJennifer Lopez ha condiviso pubblicamente la sua routine serale di skincare in un video pubblicato sui social media, riprendendosi mentre si trova in...

Cruciani senza filtri: "Le vere vittime sono Roggero e la sua famiglia"Giuseppe Cruciani ha dichiarato che le vere vittime sono Roggero e la sua famiglia.

Giorgia Malerba: Non ho il sogno americano, ma è un Paese che voglio visitareGiorgia Malerba, classe 1999, inizia a farsi conoscere nel 2020, durante il lockdown, sulle principali piattaforme social, in particolare Instagram e TikTok avviando un percorso che la porta a ... tg24.sky.it

Giorgia Malerba, 'il mio videoclip girato a Napoli, città dall'energia autentica'Da venerdì 15 maggio sarà online il videoclip di Lunatica, il nuovo singolo della cantante e creator Giorgia Malerba. Diretto da Cosimo Maynard, il videoclip segue il viaggio di due ragazze che, una ... ansa.it