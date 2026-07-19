Giuseppe Cruciani ha dichiarato che le vere vittime sono Roggero e la sua famiglia. La vicenda riguarda un gioielliere di Cuneo coinvolto in un procedimento giudiziario. Cruciani ha commentato anche sulla legittima difesa, sottolineando la posizione del gioielliere. La notizia si concentra sui commenti del conduttore radiofonico e sulle dichiarazioni relative alla vicenda giudiziaria.

“Le vittime sono Roggero e la sua famiglia”: Giuseppe Cruciani ancora una volta sostiene il gioielliere di Cuneo finito al centro delle cronache nazionali per la sua vicenda giudiziaria e suona la sveglia sulla legittima difesa. Intervistato dal programma Mediaset 4 di Sera, il conduttore della Zanzara – che da sempre segue la vicenda e sostiene le ragioni della famiglia di Mario Roggero – spiega perché a suo dire la vittima in questa oscura vicenda sarebbe proprio il gioielliere e non i due rapinatori rimasti uccisi il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. “Perché io dico che è la vittima di questa vicenda? Roggero è la vittima perché quella mattina è uscito da casa e voleva semplicemente fare il suo mestiere, il suo lavoro – spiega – Voleva tornare a casa e stare con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cruciani senza filtri: "Le vere vittime sono Roggero e la sua famiglia"

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