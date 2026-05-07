Jennifer Lopez ha condiviso pubblicamente la sua routine serale di skincare in un video pubblicato sui social media, riprendendosi mentre si trova in bagno, seduta nella vasca. La cantante ha mostrato i passaggi di cura della pelle che segue ogni sera, senza filtri o trucco, parlando anche di come si sente rispetto alla sua bellezza, sottolineando che non si tratta di fortuna.

J ennifer Lopez ha scelto l’ambientazione più intima possibile per parlare direttamente alle sue fan: la vasca da bagno. Completamente struccata e immersa nel relax serale, la popstar ha condiviso un video su Instagram per mostrare la sua pelle subito dopo la detersione. Non è una mossa provocatoria fine a se stessa, ma un modo per accorciare le distanze e spiegare che la sua celebre pelle luminosa non è un dono del destino, ma il risultato di un impegno costante che inizia proprio lì, tra i vapori del bagno prima di andare a dormire. Le star imprenditrici nella bellezza. guarda le foto Jennifer Lopez, la bellezza come scelta quotidiana. Il messaggio centrale è semplice ma potente: la pelle perfetta non accade e basta, si costruisce.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nuda e senza filtri, JLo svela la sua skincare routine serale e lancia un messaggio alle donne: la bellezza non è fortuna

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