luna e stelle occhi al cielo per una sera

Nel parco Montemarcello Magra Vara, in collaborazione con l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini APS, si terrà una serata di osservazione del cielo domenica 26. L’evento invita i partecipanti a tenere gli occhi rivolti verso le stelle e la luna, per ammirare la volta celeste e scoprire le caratteristiche del cielo di luglio. L’iniziativa si rivolge a chi desidera trascorrere una serata all’aperto dedicata all’osservazione astronomica.

Nel parco con il naso all’insù. È la proposta del Parco Montemarcello Magra Vara, in collaborazione con l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini APS, per trascorrere la serata di domenica 26 dedicandosi all’ osservazione della volta celeste e all’esplorazione del cielo di luglio. Protagonista della serata sarà la Luna gibbosa illuminata all’85%, ideale per l’osservazione telescopica in grande dettaglio di crateri, mari lunari e catene montuose. Si potranno ammirare anche la maestosa Via Lattea, che attraversa il cielo nelle ricche regioni stellari del Sagittario e dello Scorpione, oltre al celebre Triangolo Estivo. Il programma prevede il ritrovo alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Venere, Giove, Mercurio e la Luna si allineano stasera

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