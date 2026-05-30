Nella serata del 30 maggio 2026 si può osservare un fenomeno astronomico raro chiamato mini Luna Blu, una piccola Luna piena di colore blu. Questo evento si verifica circa ogni due anni e mezzo, quando nel corso di un anno si registrano 13 Luna piene invece delle consuete 12. La Luna Blu si presenta come una Luna piena di dimensioni leggermente più ridotte rispetto a quella normale. È visibile anche in alcune zone della Toscana, dove si può ammirare nel cielo notturno.

Firenze, 30 maggio 2026 – Occhi al cielo questa sera, per osservare un fenomeno raro, quello della mini Luna piena “Blu”, che di solito si verifica circa ogni due anni e mezzo, ossia quando si contano 13 Lune piene nell'arco dei dodici mesi. Quest’anno il mese maggio ha potuto vantare una doppia Luna piena: la prima ha brillato il 1 maggio, considerato uno dei più potenti pleniluni dell’anno, mentre quello che sarà visibile già da stasera è il secondo plenilunio e chiuderà il mese. Cos’è la mini Luna Blu. In questi casi, la seconda Luna piena nello stesso mese è tradizionalmente indicata come una 'Luna Blu', come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai): l'ultima è stata ad agosto 2023, mentre per la prossima bisognerà attendere il 31 dicembre del 2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occhi al cielo anche in Toscana: arriva la mini Luna Blu, un fenomeno raro

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