Tramonto luna e stelle a Capo Gallo | a Palermo passeggiata serale tra mare e cielo
Domenica 31 maggio, alle 18, nella Riserva naturale di Capo Gallo a Palermo, si svolgerà una passeggiata serale che permetterà di osservare il tramonto, la Luna piena e le stelle. L’evento si svolge in un’area naturale protetta, caratterizzata da paesaggi marini e cieli aperti, offrendo un’occasione per ammirare il passaggio dal crepuscolo alla notte. La passeggiata si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio naturale locale.
Passeggiata serale tra mare, cielo e magia nella Riserva naturale di Capo Gallo domenica 31 maggio, dalle ore 18, per ammirare il fascino del tramonto che lascia spazio alla luce intensa della Luna piena, in un contesto naturale unico.I partecipanti percorreranno uno dei sentieri più spettacolari.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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