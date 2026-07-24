Il governo ha approvato una nuova misura che stabilisce la responsabilità penale dei minori in modo permanente. Il ministro della Giustizia ha definito questa decisione come il “tassello finale” di una serie di provvedimenti. La normativa prevede che i minori siano sempre imputabili, eliminando eventuali eccezioni o limiti di età. La legge entrerà in vigore immediatamente e si applicherà a tutti i procedimenti giudiziari in corso e futuri.

Nordio lo ha chiamato il «tassello finale di una serie di provvedimenti», e a ben guardare il ministro della Giustizia non ha tutti i torti. Il governo ieri ha approvato. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - L’ultima trovata di Meloni: minori sempre imputabili

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