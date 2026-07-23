Il governo ha annunciato che i minorenni a partire dai 14 anni saranno imputabili per reati commessi, affermando che chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità. La ministra ha spiegato che questa decisione si inserisce in un percorso più ampio, spesso silenzioso, riguardante giovani di 15 o 16 anni che diventano violenti o commettono reati. La misura rappresenta un passo nel rafforzare le conseguenze legali per i minorenni coinvolti in attività illegali.

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Questo provvedimento è un tassello in un percorso molto più difficile e spesso silenzioso, perché un ragazzo di 15 o 16 anni che diventa violento o commette reati quasi mai ci arriva da solo. Molto spesso c'è una famiglia che lo ha dimenticato, una scuola che ha perso i contatti, un quartiere dove la sera non c'è nulla, un adulto che ha approfittato del vuoto. Riempire quel vuoto richiede molto lavoro: sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme: la fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Minori imputabili da 14 anni, Meloni: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni

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