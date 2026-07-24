lukaku atteso in ritiro il napoli prepara la separazione

Romelu Lukaku è previsto in ritiro il 5 agosto a Castel di Sangro, dove si unirà al Napoli per la seconda fase della preparazione estiva. La presenza dell’attaccante belga è al centro delle discussioni sul futuro del giocatore nel club, che sta considerando diverse opzioni di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale indica ancora una decisione definitiva sulla sua permanenza o eventuale partenza.

Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei principali temi del mercato del Napoli. Il centravanti è atteso il 5 agosto a Castel di Sangro, dove raggiungerà il gruppo per la seconda parte della preparazione estiva. Il ritorno in ritiro, però, non rappresenta una conferma della sua permanenza. La società continua infatti a valutare una possibile separazione prima dell’inizio della nuova stagione. Il belga è reduce da un ottimo Mondiale. Le prestazioni offerte hanno aumentato nuovamente il suo valore e attirato l’attenzione di diversi club. Il Napoli attende ora che questo interesse si trasformi in proposte concrete. Secondo il Corriere dello Sport, nelle valutazioni della dirigenza pesa soprattutto l’ingaggio dell’attaccante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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