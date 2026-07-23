lukaku e cheddura in uscita il napoli prepara altre cessioni

Il Napoli sta preparando le uscite di Lukaku e Cheddura. La società lavora per ridurre il numero di calciatori in rosa, con l’obiettivo di creare spazio per future operazioni di mercato. Le decisioni sono in fase di definizione e ancora non sono stati annunciati dettagli specifici sui trasferimenti. La società sta valutando le opzioni per i giocatori coinvolti nelle prossime settimane.

Il Napoli comincia a muovere le prime pedine sul fronte delle uscite. La dirigenza sta lavorando per ridurre il numero dei giocatori presenti in rosa e liberare spazio in vista delle prossime operazioni di mercato. Una delle trattative più avanzate riguarda Gennaro Iaccarino. Il centrocampista è destinato a trasferirsi all’Arezzo, dove potrà trovare maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita. È vicino alla partenza anche Emanuele Rao. L’attaccante si avvicina al Pisa, club interessato a inserirlo nel proprio reparto offensivo per la prossima stagione. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta portando avanti contemporaneamente diversi tavoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Romelu Lukaku delivers a much-needed winner for Napoli at the death

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