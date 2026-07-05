Il tecnico sarà a Napoli il 13 per il doppio ritiro, dove valuterà la rosa. Domani sarà svelata la nuova maglia. L'annuncio ufficiale precederà la presentazione, prevista per martedì 14 alle 11.30 al teatro San Carlo, con le prime dichiarazioni da parte dell'allenatore.

Prima l'annuncio ufficiale poi la data e il luogo della presentazione (martedì 14 alle 11.30 al teatro San Carlo) con le prime parole da allenatore del Napoli: Max Allegri è pronto a cominciare la sua nuova avventura in azzurro, anche se da giorni è al lavoro con il presidente De Laurentiis e il ds Manna per costruire la squadra per la prossima stagione. Ma in questo senso saranno decisivi i due ritiri tra Dimaro in Trentino (dal 17 al 27 luglio) e Casteldisangro (dal 30 luglio al 13 agosto), quando Allegri potrà valutare la numerosa rosa attualmente a sua disposizione (47 giocatori dopo il rientro di diversi elementi dai vari prestiti) e decidere chi resta e chi andrà via. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Allegri atteso a Napoli il 13, nel doppio ritiro valuterà la maxi-rosa. Domani via i veli alla nuova maglia

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