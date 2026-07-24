Luka Modric | un campione senza tempo | VIDEO PM

Un video tributo a Luka Modric mostra il suo percorso, partendo dalla guerra in Croazia, fino al rinnovo del contratto con il Milan fino al 2027. Nel video, viene anche ricordato il debutto di Amorim in streaming, in occasione della partita tra Celtic e Milan. La clip è stata realizzata da Jacopo Mandò e mette in evidenza momenti significativi della carriera del calciatore.

Dalla guerra in Croazia al rinnovo con il Milan fino al 2027: l'emozionante video tributo a Luka Modric realizzato da Jacopo Mandò Celtic-Milan, ecco dove vedere il 'debutto' di Amorim in streaming. La probabile formazione Convocati Celtic-Milan: assente Nkunku. Ecco il motivo. Tanti giovani nella lista di Amorim PM Mercato Milan LIVE Cardinale vuole Karetsas. Leão apre alla Turchia. Bennacer in uscita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Luka Modri per un altro anno... un amore senza fine!

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