Il Milan sta attraversando un momento difficile in campionato, con risultati che hanno messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione potrebbe portare alla cessione di alcuni giocatori chiave, tra cui Luka Modric, che potrebbe lasciare il club in seguito a questa stagione deludente. La decisione ufficiale sulla futura rosa del Milan sarà annunciata nei prossimi giorni, mentre i tifosi attendono di conoscere gli sviluppi riguardo alle strategie di mercato.

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© Calcionews24.com - Disastro Milan, senza Champions salta anche Luka Modric: decisione imminente

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