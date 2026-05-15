Disastro Milan senza Champions salta anche Luka Modric | decisione imminente

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta attraversando un momento difficile in campionato, con risultati che hanno messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione potrebbe portare alla cessione di alcuni giocatori chiave, tra cui Luka Modric, che potrebbe lasciare il club in seguito a questa stagione deludente. La decisione ufficiale sulla futura rosa del Milan sarà annunciata nei prossimi giorni, mentre i tifosi attendono di conoscere gli sviluppi riguardo alle strategie di mercato.

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