Una maschera artigianale in carbonio senza loghi è stata realizzata dal centro ortopedico OrthoActivity, utilizzando un calco sul viso del soggetto. La maschera presenta una forma più ampia rispetto a quelle tradizionali. La produzione coinvolge tecnici specializzati che hanno modellato il calco per adattarlo alle caratteristiche individuali. La realizzazione si concentra sulla compatibilità con le esigenze di supporto ortopedico e sulla qualità dei materiali impiegati. La maschera è stata presentata come esempio di lavorazione su misura.

Pesa circa 150 grammi, è di colore nero, ha all'interno materiale antiscivolo per aderire perfettamente al volto ed è stata realizzata la scorsa settimana in un giorno (o poco più) dei tecnici di OrthoActivity, il centro ortopedico di corso Sempione al quale in passato per una protezione al volto si sono rivolti tra gli altri Pierre-Emerick Aubameyang e Anthony Lopes, quando quest'ultimo giocava al Lione. Luka Modric domenica vuole essere in campo contro il Cagliari grazie alla maschera che gli è stata consegnata sabato scorso e che ha già indossato sui campi di Milanello. Avesse scelto lui, l'avrebbe già utilizzata in Serie... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Artigianale, in carbonio, senza loghi. Come è fatta (e da chi è prodotta) la maschera di Luka Modric

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