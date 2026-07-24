Luigi Esposito morto per soffocamento | il corpo bruciato per cancellare le tracce del killer

Il corpo di Luigi Esposito, un giornalista sportivo di 53 anni, è stato trovato carbonizzato in una strada sterrata nelle campagne di Eboli. L'autopsia ha evidenziato che la morte è avvenuta per soffocamento. Sul corpo sono state trovate tracce di bruciature, presumibilmente per eliminare eventuali prove o tracce del killer. L'episodio è avvenuto all'alba di domenica.

Emergono nuovi elementi sull'omicidio di Luigi "Luca" Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni ritrovato carbonizzato all'alba di domenica in una strada sterrata nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Le prime risultanze dell'autopsia rafforzano l'ipotesi che il corpo sia stato incendiato solo dopo il decesso, nel tentativo di cancellare ogni traccia del delitto. L'esame autoptico, eseguito martedì pomeriggio all'ospedale di Eboli, avrebbe escluso che il 53enne sia stato strangolato. Secondo le prime indicazioni medico-legali, infatti, non sarebbero emerse fratture delle vertebre cervicali né lesioni alle cartilagini del collo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Luca Esposito ucciso a Eboli, il cadavere del giornalista bruciato per cancellare tracce del Dna del killerIl corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in una strada rurale nelle campagne di Eboli.

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