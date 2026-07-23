Il corpo di un giornalista sportivo di 53 anni è stato trovato carbonizzato in una strada rurale nelle campagne di Eboli. La morte potrebbe essere avvenuta per asfissia meccanica violenta. Successivamente, il cadavere è stato bruciato, presumibilmente per eliminare tracce di DNA del responsabile. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso e le ragioni dell’incendio.

Il corpo di Luigi “Luca” Esposito sarebbe stato dato alle fiamme solo dopo il decesso. La morte del giornalista sportivo 53enne ritrovato carbonizzato all’alba di domenica in una strada sterrata nelle campagne ebolitane, in provincia di Salerno, potrebbe essere sopravvenuta per un soffocamento causato da una asfissia meccanica violenta. È quanto emerge dalle prime indicazioni venute fuori dall’autopsia svolta sui resti dell’uomo martedì pomeriggio all’ospedale di Eboli. Dopo essere stato brutalmente picchiato Luigi non sarebbe stato strangolato perché dagli accertamenti medico legali effettuati non sono emerse fratture delle vertebre cervicali o danni alle strutture cartilaginee della zona del collo ma chi ha agito potrebbe avergli impedito di respirare in un altro modo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito ucciso a Eboli, il cadavere del giornalista bruciato per cancellare tracce del Dna del killer

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Ucciso e poi bruciato: a Eboli è stato trovato il cadavere del giornalista Luca Esposito

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