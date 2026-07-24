luglio sangiovannese un weekend tra memoria musica e cultura

Nel weekend del 24 luglio, si svolgono eventi a Sangiovanni. Sono previsti momenti dedicati alla memoria storica, concerti e attività culturali. La manifestazione prosegue con appuntamenti che coinvolgono la comunità locale e visitatori. Gli eventi si tengono nel centro cittadino e in spazi pubblici, senza modificare l’ordinaria vita urbana. La partecipazione è aperta a tutti e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Prosegue il calendario del Luglio sangiovannese 2026 con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alla memoria storica, alla musica e alla partecipazione. Tra celebrazioni istituzionali, concerti e momenti di condivisione, la città si prepara a vivere nuove occasioni di incontro aperte alla cittadinanza. Il primo appuntamento è in programma venerdì 24 luglio alle 21.30 in piazza Masaccio, dove si terrà la celebrazione dell'82° anniversario della Liberazione di San Giovanni Valdarno. La serata sarà aperta dagli interventi del sindaco Valentina Vadi e del presidente dell'ANPI Valdarno Giuseppe Morandini, in un momento dedicato al ricordo e alla valorizzazione dei principi della Resistenza e della libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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