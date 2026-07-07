Il centro storico sarà animato nelle serate dell’8, 15 e 22 luglio dai Mercoledì del Centro commerciale naturale, una rassegna promossa dal Ccn Le Vie di San Giovanni. L’evento prevede musica, shopping e Carnevale estivo, e fa parte del programma del Luglio Sangiovannese.

Arezzo, 07 luglio 2026 – Prosegue il cartellone del Luglio Sangiovannese con il ritorno dei Mercoledì del Centro commerciale naturale, la rassegna promossa dal Ccn Le Vie di San Giovanni che animerà il centro storico nelle serate dell'8, 15 e 22 luglio. L'iniziativa si inserisce nel programma estivo organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con la Pro Loco e le numerose associazioni del territorio, che anche quest'anno hanno contribuito a costruire un calendario di eventi rivolto a cittadini e visitatori. L'edizione 2026, intitolata "Stessa spiaggia, stesso mare", accompagnerà le aperture serali delle attività commerciali del centro storico, offrendo l'occasione di vivere la città tra shopping, saldi estivi, musica, spettacoli e momenti di socialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luglio Sangiovannese, tornano i Mercoledì del Centro commerciale naturale tra musica, shopping e Carnevale estivo

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