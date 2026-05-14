Franciacorta Aperta | un weekend tra natura cultura e musica

Dal 15 al 17 maggio, il borgo di Bornato e Piazza Don Piero Verzeletti ospitano un fine settimana dedicato a cultura, musica e convivialità in occasione di “Franciacorta in Fiore”. La rassegna, che celebra la natura, i fiori e le eccellenze del territorio, prevede una serie di eventi nel contesto di “Franciacorta Aperta”, una manifestazione che coinvolge il pubblico in attività legate alla tradizione locale.

In occasione di “Franciacorta in Fiore”, la storica rassegna dedicata alla natura, ai fiori e alle eccellenze del territorio, il borgo di Bornato e Piazza Don Piero Verzeletti ospitano dal 15 al 17 maggio un ricco weekend di eventi tra cultura, musica e convivialità.La manifestazione si aprirà.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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