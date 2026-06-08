Dispositivi Apple più sicuri per i minori le famiglie avranno nuovi strumenti | account bambino obbligatorio sotto i 13 anni Tutte le novità

A partire dall’autunno, le famiglie potranno creare account obbligatori per bambini sotto i 13 anni sui dispositivi Apple. Verranno introdotti nuovi strumenti per migliorare la sicurezza dei minori durante l’uso di smartphone e tablet. Le novità includono restrizioni più stringenti e funzionalità dedicate alla tutela dei dati e della privacy dei bambini. Queste misure sono state annunciate come parte di un aggiornamento volto a rafforzare le protezioni per gli utenti più giovani.

A partire dal prossimo autunno, le famiglie avranno a disposizione nuovi strumenti per tutelare i più piccoli durante l’uso di smartphone e tablet. Secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale di Apple, l’azienda di Cupertino introdurrà aggiornamenti software pensati per semplificare la gestione dei contenuti digitali. Le novità puntano a offrire un’esperienza più sicura e personalizzabile, basata sulle ricerche degli esperti in ambito di sviluppo infantile. L’impegno si traduce in una serie di opzioni intuitive per monitorare il tempo trascorso davanti allo schermo e le interazioni online. La base per attivare le protezioni adeguate all’età è la creazione di un account per bambini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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