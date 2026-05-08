Class Action contro Meta e TikTok | il Moige lancia l’offensiva legale a difesa dei minori

Il Moige ha annunciato di aver avviato una class action contro le piattaforme Meta e TikTok, concentrandosi sulla tutela dei minori. La denuncia riguarda la mancanza di verifiche sull’età degli utenti, la presenza di contenuti potenzialmente dannosi e la presenza di meccanismi che favoriscono la dipendenza. Tra le richieste ci sono anche l’obbligo di fornire informazioni chiare e trasparenti sui rischi legati all’uso delle piattaforme.

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Verifica reale dell’età degli utenti e rispetto del divieto per i minori di 14 anni, eliminazione dei meccanismi che creano dipendenza, obbligo di informazione chiara e trasparente sui rischi. Sono le «tre richieste fondamentali» su cui si basa la class action inibitoria presentata dal Moige, il Movimento Italiano Genitori, nei confronti Meta, dunque di Facebook e Instagram, e TikTok. La prima class action inibitoria contro Meta e TikTok. L’azione, la prima nel suo genere in Europa, è seguita dallo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino ed è promossa insieme a un gruppo di famiglie ed è stata presentata oggi in una conferenza stampa nella sede della Stampa estera a Roma.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Class Action contro Meta e TikTok: il Moige lancia l’offensiva legale a difesa dei minori Notizie correlate Leggi anche: Moige, prima class action inibitoria in Europa contro Fb, Instagram e TikTok a tutela minori Leggi anche: Minori, Moige: “Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Minori, Moige: Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori; Class action contro Meta e Tik Tok, la relazione psichiatrica: Social pensati come slot machine; Moige, prima class action inibitoria in Europa contro Fb, Instagram e TikTok a tutela minori; Meta sotto accusa: gli editori portano in tribunale il nodo copyright. Social, parte da Torino la prima class action in Europa contro Meta. Il Moige: «Troppo facile aggirare i limiti d'eta»Lo studio legale Ambrosio & Commodo assisterà il Movimento italiano genitori. La richiesta di sistemi «reali e certificati di controllo» per l'accesso a Facebook, Instagram e TikTok: «Troppi on line d ... torino.corriere.it Moige, prima class action inibitoria in Europa contro Fb, Instagram e TikTok a tutela minoriRoma, 8 mag. (Adnkronos) - Illustrata oggi, presso l'Associazione della stampa estera la prima class action inibitoria in Europa contro Facebook, ... iltempo.it In un anno aumentati del 47%. Class action di Federconsumatori. Il 23 maggio nuova marcia indetta dal comitato per la sanità pubblica. Protesta anche dei medici di famiglia: “La Regione ci dica che ruolo avremo nelle case di comunità” - facebook.com facebook Quanto valgono le promesse mancate di Apple sull’Ai Il colosso di Cupertino pagherà 250 milioni di dollari per chiudere negli Stati Uniti una class action con i consumatori delusi. x.com