L’Unione europea ha deciso di aumentare la presenza navale nel Mar Nero e nel Mediterraneo per contrastare la flotta ombra russa, composta da petroliere che aggirano il tetto al prezzo del petrolio imposto dagli Stati occidentali. La misura si aggiunge alle sanzioni economiche, che non sono più considerate sufficienti. La missione navale mira a monitorare e bloccare le attività delle petroliere russe coinvolte nel trasporto di greggio. La decisione è stata comunicata dalle autorità europee nelle ultime ore.

Le sanzioni, da sole, non bastano più. Per questo l’Unione europea ha deciso di affiancare alla pressione economica una presenza navale sempre più attiva contro la flotta ombra russa, la rete di petroliere che consente a Mosca di continuare a esportare greggio aggirando il tetto al prezzo imposto dall’Occidente. Il primo segnale è arrivato il 20 luglio, quando la missione europea Irini ha abbordato nel Mediterraneo la petroliera MV South Star, sospettata di navigare sotto falsa bandiera camerunense. On July 20, Op. IRINI?? conducted a flag verification boarding of EU sanctioned MV SOUTH STAR in #Med #HighSeas in compliance with Art. 110 of #UNCLOS??. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ue amplia i poteri navali contro la flotta ombra di Mosca

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