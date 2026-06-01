La Francia ferma una petroliera della flotta ombra russa nell' Atlantico Mosca | È pirateria
Nuovo scontro tra Francia e Russia sul fronte delle sanzioni legate alla guerra in Ucraina. La Marina francese ha intercettato e fermato nell'Oceano Atlantico la petroliera Tagor, una nave ritenuta parte della cosiddetta "flotta ombra" utilizzata da Mosca per aggirare le restrizioni. 🔗 Leggi su Today.it
Francia sequestra petroliera russa nel Mediterraneo
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Flotta ombra russa, la Francia ferma la petroliera Tagor nell’AtlanticoLa Marina francese ha intercettato ieri mattina nell’Atlantico la petroliera Tagor, partita da Murmansk.
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