La Francia ferma una petroliera della flotta ombra russa nell' Atlantico Mosca | È pirateria

Nuovo scontro tra Francia e Russia sul fronte delle sanzioni legate alla guerra in Ucraina. La Marina francese ha intercettato e fermato nell'Oceano Atlantico la petroliera Tagor, una nave ritenuta parte della cosiddetta "flotta ombra" utilizzata da Mosca per aggirare le restrizioni. 🔗 Leggi su Today.it

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Francia sequestra petroliera russa nel Mediterraneo

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Temi più discussi: La Francia ferma un'altra petroliera della 'flotta fantasma' russa; La Flotilla si sposta sulla terra, la Francia bandisce Ben Gvir; Scandalo abusi nelle scuole di Parigi: oggi inizia il processo. Il governo francese prepara una stretta sulle pene per i reati sui minori; Cisgiordania, Meloni: Condanniamo violenze dei coloni e insediamenti israeliani.

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