Ludovica Nasti ha annunciato che a settembre inizieranno le riprese di “La Preside 2”. Ha anche confermato che ci sarà una quarta stagione di “Mina Settembre”, anche se non ha fornito dettagli. Durante la settima giornata del Giffoni Film Festival 2026, l’attrice ha incontrato i giovani spettatori e ha ricevuto l’Explosive Talent Award.

Ludovica Nasti è stata una delle protagoniste della settima giornata del Giffoni Film Festival 2026. L’attrice ha incontrato i ragazzi ed è stata premiata con l’Explosive Talent Award. Scopriamo insieme cosa ha rivelato ai microfoni di SuperguidaTv sui personaggi da lei interpretati nelle serie, come Lucia ne ‘ La Preside ‘, e sui suoi progetti futuri. Intervista all’attrice Ludovica Nasti. Ha iniziato giovanissima ne ‘ L’Amica Geniale ‘ e già dopo pochi anni è arrivato il primo ruolo da protagonista ne ‘ La storia del Frank e della Nina ‘. “Quello ne ‘La storia del Frank e della Nina’ è stato un personaggio bellissimo che ho interpretato con tanto, tanto piacere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ludovica Nasti: “A settembre gireremo ‘La Preside 2’. Quarta stagione di ‘Mina settembre’? L’aspetto anche io”

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Ludovica Nasti: A settembre gireremo La Preside 2. Mina settembre 4 L'aspetto anche io

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