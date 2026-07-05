È morta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista di fiction, film e documentari per la televisione italiana. Tra le sue opere più note ci sono serie televisive molto popolari. La notizia del suo decesso ha suscitato cordoglio nel settore televisivo. La sua carriera si è concentrata sulla realizzazione di produzioni di successo. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte.

Lutto nel mondo della televisione italiana. È morta all'età di 66 anni Tiziana Aristarco, regista di fiction, film e documentari per la tv e autrice di alcune delle serie più amate dal pubblico. La notizia della sua scomparsa è arrivata domenica 5 luglio. Al momento non sono state rese note le cause della morte. Nel corso di una lunga carriera, Aristarco ha legato il suo nome a titoli entrati nella storia della televisione popolare italiana, da “Un medico in famiglia” a “Compagni di scuola”, da “Raccontami” a “Provaci ancora prof!”, fino a “Fuoriclasse” e soprattutto “Mina Settembre”, uno dei maggiori successi della fiction Rai degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Tiziana Aristarco: la regista di “Un medico in famiglia” e “Mina Settembre” è morta a 66 anni

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