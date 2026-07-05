Addio a Tiziana Aristarco. È morta a 66 anni la regista di fiction, film e documentari per la televisione e moglie del regista Riccardo Donna. Figlia del critico cinematografico Guido Aristarco, è entrata in Rai come aiuto regista. Ha partecipato alla prima stagione di ‘Un medico in famiglia’ nel 1998 come aiuto regista e regista della seconda unità e nella seconda stagione ha diretto 18 episodi. Successivamente ha diretto 14 puntate di ‘Compagni di scuola’ e la seconda stagione di ‘Casa famiglia 2’. Nel 2012 e 2013 è stata la regista della quarta e quinta stagione di ‘Provaci ancora prof!’, nel 2015 ha diretto la terza stagione di ‘Fuoriclasse’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tiziana Aristarco, morta la regista di ‘Un medico in famiglia’ e ‘Mina Settembre’

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