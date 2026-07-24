Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali dell’ATP 250 di Estoril dopo aver vinto contro il portoghese Jaime Faria. Dopo aver perso il primo set 2-6, l’italo-argentino ha recuperato nel secondo, chiuso 7-5, e ha dominato nel terzo con un 6-2. La partita è durata 2 ore e 29 minuti. Darderi, secondo testa di serie, ha ribaltato una situazione difficile e ottenuto il passaggio del turno.

Luciano Darderi continua a costruire il proprio percorso con carattere e qualità all’ATP 250 di Estoril. L’italo-argentino, accreditato della seconda testa di serie, ha conquistato l’accesso alle semifinali al termine di una sfida dai due volti, superando il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 2-6 7-5 6-2 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Una vittoria maturata attraverso una rimonta di grande spessore, sia tecnico sia mentale, dopo essere stato a pochi scambi dall’eliminazione. L’avvio di match è tutto a favore del padrone di casa, capace di imporre fin dalle prime battute un ritmo elevato e di mettere in difficoltà Darderi con un tennis aggressivo e profondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi risale da una situazione disperata, ribalta Faria e vola in semifinale ad Estoril!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Darderi-Faria, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: Gaston vola in semifinale, ancora due match prima dell’azzurroGaston ha eliminato Torres ai quarti di finale dell’ATP Estoril 2026 con due set secchi, 6-3 e 6-4.

LIVE Darderi-Faria, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinaleL'incontro tra Luciano Darderi e Jaime Faria si sta giocando nei quarti di finale dell’ATP 250 di Estoril.

Temi più discussi: Italiani in campo giovedì 23 luglio: Darderi sfiderà Martinez agli ottavi di finale. A che ora e dove vederlo; LIVE Darderi-Altmaier 6-4 6-4, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera il tedesco e vola ai quarti di finale; Dove vedere Darderi oggi: orario e dove vedere in tv e streaming il match contro Martinez - bet365; Pronostico Andrey Rublev - Luciano Darderi - ATP Bastad.

Luciano Darderi risale da una situazione disperata, ribalta Faria e vola in semifinale ad Estoril!Luciano Darderi continua a costruire il proprio percorso con carattere e qualità all'ATP 250 di Estoril. L'italo-argentino, accreditato della seconda ... oasport.it

Luciano Darderi perde posizioni nel ranking ATP: cambiale da scontare, ma top20 possibile ad EstorilLuciano Darderi, nonostante la netta vittoria odierna per 6-0 6-1 sullo spagnolo Pedro Martinez che lo ha promosso ai quarti di finale dell'ATP 250 di ... oasport.it