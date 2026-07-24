LIVE Darderi-Faria ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro insegue la semifinale

L'incontro tra Luciano Darderi e Jaime Faria si sta giocando nei quarti di finale dell’ATP 250 di Estoril. La partita è in corso e l’azzurro cerca di avanzare verso la semifinale. La sfida si svolge su una superficie in terra battuta e si sta svolgendo con punteggi ancora in fase di definizione. Si tratta di un match decisivo per il percorso del giocatore italiano nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e il portoghese Jaime Faria, valido per i quarti di finale dell’ATP 250 dell’Estoril. Il classe 2002 nativo di Villa Gessell è la testa di serie numero 2 del tabellone lustiano, e dopo aver sconfitto nettamente all’esordio lo spagnolo Pedro Martinez, con il punteggio di 6-0, 6-1, affronterà un giocatore di casa, che nel corso di questa stagione ha ottenuto buoni risultati sulla terra battuta. Faria, che nel ranking ATP occupa la posizione numero 88, ha vinto in maniera convincente le prime due partite del torneo, battendo per 6-3, 6-4 l’olandese Botic Van De Zandschulp al primo turno, mentre nel secondo match ha rifilato un convincente 6-2, 6-4 al peruviano Gonzalo Bueno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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