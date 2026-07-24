LIVE Darderi-Faria ATP Estoril 2026 in DIRETTA | Gaston vola in semifinale ancora due match prima dell’azzurro
Gaston ha eliminato Torres ai quarti di finale dell’ATP Estoril 2026 con due set secchi, 6-3 e 6-4. La partita è terminata poco prima delle 15. Tiago Torres aveva ottenuto la wild card per il torneo. La corsa del tennista francese prosegue verso le semifinali, mentre l’italiano, ancora in gara, deve affrontare due incontri prima di raggiungere quella fase. La competizione prosegue con altri incontri in programma nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Finisce ai quarti di finale la corsa della wild card casalinga Tiago Torres, sconfitto per 6-3, 6-4 dal francese Hugo Gaston. Ora sul Centrale tocca ad Andrey Rublev, opposto al transalpino Luca Van Assche. L’azzurro Luciano Darderi scenderà in campo per l’ultimo incontro in programma, dove affronterà il portoghese Jaime Faria. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e il portoghese Jaime Faria, valido per i quarti di finale dell’ATP 250 dell’Estoril. Il classe 2002 nativo di Villa Gessell è la testa di serie... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Rublev Returns! | ATP Estoril 2026 Quarterfinals Schedule | Darderi vs Faria
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