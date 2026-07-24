LIVE Darderi-Faria ATP Estoril 2026 in DIRETTA | Gaston vola in semifinale ancora due match prima dell’azzurro

Notizia in breve

Gaston ha eliminato Torres ai quarti di finale dell’ATP Estoril 2026 con due set secchi, 6-3 e 6-4. La partita è terminata poco prima delle 15. Tiago Torres aveva ottenuto la wild card per il torneo. La corsa del tennista francese prosegue verso le semifinali, mentre l’italiano, ancora in gara, deve affrontare due incontri prima di raggiungere quella fase. La competizione prosegue con altri incontri in programma nelle prossime ore.