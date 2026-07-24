Luciano Darderi chiede un caffè lo beve e la partita cambia | rimonta e vince all'ATP Estoril

Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali dell’ATP Estoril dopo aver vinto una partita difficile contro Faria. Durante il match, Darderi ha chiesto un caffé, che ha consumato sul campo, e questo ha contribuito alla sua rimonta. La partita si è conclusa con la sua vittoria, grazie a una serie di punti finali. La sfida tra i due è stata molto combattuta, con Darderi che è riuscito a recuperare uno svantaggio importante.

Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali dell'Estoril Open. Durante la grande rimonta con Faria ha chiesto un caffé, che gli ha dato lo slancio decisivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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