LIVE Darderi-Faria 2-6 7-5 6-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro raggiunge la semifinale con un successo in rimonta
Un giocatore italiano ha conquistato la semifinale all’ATP di Estoril, superando un avversario in tre set. Dopo aver perso il primo, ha vinto il secondo e il terzo parziale, chiudendo la partita con risultati di 2-6, 7-5 e 6-2. La vittoria è arrivata in rimonta e gli consente di avanzare nel torneo. La cronaca si è conclusa con il risultato finale e i complimenti per la prestazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 23.21 Vittoria di cuore dell’azzurro, che per più di un’ora viene dominato da un Faria galvanizzato dal pubblico di casa, ma poi riesce a piazzare un parziale di 11 game a 2, conquistando così la semifinale nell’ATP 250 dell’Estoril, dove affronterà il belga Alexander Blockx. Darderi ha messo a referto 28 vincenti, 22 il lusitano, mentre i gratuiti sono 36 del classe 2002 di Villa Gessel, contro i 31 del tennista di casa. 6-2 Servizio vincente di Darderi! L’azzurro vince 2-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 28? di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jaime Faria vs Luciano Darderi Live Scoreboard | ATP Estoril, Portugal Men Singles
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