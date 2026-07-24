LIVE Darderi-Faria 2-6 7-5 6-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro raggiunge la semifinale con un successo in rimonta

Notizia in breve

Un giocatore italiano ha conquistato la semifinale all’ATP di Estoril, superando un avversario in tre set. Dopo aver perso il primo, ha vinto il secondo e il terzo parziale, chiudendo la partita con risultati di 2-6, 7-5 e 6-2. La vittoria è arrivata in rimonta e gli consente di avanzare nel torneo. La cronaca si è conclusa con il risultato finale e i complimenti per la prestazione.