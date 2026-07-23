Luciano Darderi lascia appena un game a Martinez e avanza ai quarti nell’ATP di Estoril

Notizia in breve

Luciano Darderi ha battuto Pedro Martinez con un punteggio di 6-0 6-1 nell'ATP di Estoril, avanzando ai quarti di finale. La partita, durata un'ora e 2 minuti, ha visto Darderi perdere appena un game. La gara è stata interrotta più volte, ma il risultato finale è stato deciso senza problemi per il giocatore argentino.