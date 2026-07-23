Luciano Darderi lascia appena un game a Martinez e avanza ai quarti nell’ATP di Estoril
Luciano Darderi ha battuto Pedro Martinez con un punteggio di 6-0 6-1 nell'ATP di Estoril, avanzando ai quarti di finale. La partita, durata un'ora e 2 minuti, ha visto Darderi perdere appena un game. La gara è stata interrotta più volte, ma il risultato finale è stato deciso senza problemi per il giocatore argentino.
Luciano Darderi si fa ben pochi problemi a esordire con una vittoria all’ATP 250 dell’Estoril. 6-0 6-1 sullo spagnolo Pedro Martinez in un match durato ufficialmente un’ora e 2 minuti, ma segnato da più di un’interruzione. Domani, per il numero 2 del tabellone, la sfida con il portoghese Jaime Faria, giocatore particolarmente interessante e uno dei soli due rimasti tra i padroni di casa (l’altro è l’incredibile Tiago Torres, la storia della settimana già così). Il match non fa quasi in tempo ad iniziare che, nel secondo game, mentre recupera su una smorzata Darderi non riesce a evitare che gli si impunti una caviglia, finendo sia a terra che dentro la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Esordio perfetto per Luli Luciano Darderi lascia un solo game a Martinez (6-0, 6-1) e raggiunge i quarti di Estoril, dove affronterà Faria. x.com
Esordio perfetto per Luli Luciano Darderi lascia un solo game a Martinez (6-0, 6-1) e raggiunge i quarti di Estoril, dove affronterà Faria. facebook
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