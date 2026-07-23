Luciano Darderi lascia appena un game a Martinez e avanza ai quarti nell’ATP di Estoril

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luciano Darderi ha battuto Pedro Martinez con un punteggio di 6-0 6-1 nell'ATP di Estoril, avanzando ai quarti di finale. La partita, durata un'ora e 2 minuti, ha visto Darderi perdere appena un game. La gara è stata interrotta più volte, ma il risultato finale è stato deciso senza problemi per il giocatore argentino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luciano Darderi si fa ben pochi problemi a esordire con una vittoria all’ATP 250 dell’Estoril. 6-0 6-1 sullo spagnolo Pedro Martinez in un match durato ufficialmente un’ora e 2 minuti, ma segnato da più di un’interruzione. Domani, per il numero 2 del tabellone, la sfida con il portoghese Jaime Faria, giocatore particolarmente interessante e uno dei soli due rimasti tra i padroni di casa (l’altro è l’incredibile Tiago Torres, la storia della settimana già così). Il match non fa quasi in tempo ad iniziare che, nel secondo game, mentre recupera su una smorzata Darderi non riesce a evitare che gli si impunti una caviglia, finendo sia a terra che dentro la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

luciano darderi lascia appena un game a martinez e avanza ai quarti nell8217atp di estoril
© Oasport.it - Luciano Darderi lascia appena un game a Martinez e avanza ai quarti nell’ATP di Estoril
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LUCIANO DARDERI CHIEDE SCUSA ALLA BAMBINA A CUI NON HA DATO LA MANO: MI DISPIACE

Video LUCIANO DARDERI CHIEDE SCUSA ALLA BAMBINA A CUI NON HA DATO LA MANO: MI DISPIACE

Notizie e thread social correlati

Darderi, a Estoril è un bell’esordio. Martinez travolto verso i quartiLuciano Darderi ha vinto facilmente il suo primo turno all’ATP 250 di Estoril, battendo Pedro Martinez con un punteggio di 6-0 6-1 in poco più di...

ATP Bastad 2026, Luciano Darderi vince all’esordio ed approda ai quarti di finaleLuciano Darderi ha vinto il suo match di esordio all’ATP Bastad 2026, qualificandosi per i quarti di finale.

Temi più discussi: Bastad, niente bis per Darderi: sconfitta contro Rublev; Luciano Darderi in finale nel 250 di Bastad: lotta tre ore contro il paraguayano Vallejo, domani la sfida per il titolo; Estoril, Darderi unico italiano in main draw; Darderi supera Vallejo e approda in finale a Bastad: sfiderà Rublev.

luciano darderi luciano darderi lascia appenaLIVE Darderi-Martinez 6-0, 6-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA: dominio totale dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... oasport.it

Darderi show a Estoril: lascia un solo game a Martinez e vola ai quarti di finaleLuciano Darderi parte alla grande nell'ATP 250 sulla terra di Estoril, in Portogallo, battendo 6-0 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez, numero 159 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni. Un Dar ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web