Il nuovo allenatore della Lucchese, Marco Bernardini, ha un mese di tempo per definire l’identità e lo stile di gioco della squadra. La rosa attuale è composta da giocatori che non hanno mai condiviso l’esperienza in campo. Il suo compito principale sarà sviluppare un sistema che permetta ai singoli di integrarsi e di funzionare come un’unica unità, partendo da questa condizione di partenza.

Diciamo la verità. Il primo e più delicato compito che attende il neo allenatore della Lucchese, il trentanovenne Marco Bernardini, sarà quello di dare una identità, una fisionomia, un’anima, oltre che un gioco, ad una squadra composta da un gruppo di giocatori che non hanno mai giocato insieme. Il processo di assemblaggio dovrà avvenire sia attraverso il ritiro di Castelnuovo Garfagnana, iniziato ieri pomeriggio, sia attraverso la coppa Italia e le prime 3-4 gare di campionato. Un compito, insomma, molto impegnativo e al tempo stesso stimolante per Marco Bernardini, scelto dalla società rossonera per aprire un ciclo, che sarà chiamato a fare scelte importanti, prima tra tutte quella riguardante il ruolo forse più delicato della squadra: il portiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucchese e la formula Bernardini. Un mese per dare identità e gioco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucchese - Le mosse. Bernardini ora è prontoLa squadra sarda del Monastir ha vinto gli spareggi play-off di serie D contro il Trastevere, guadagnando così l'accesso alla fase successiva.

Lucchese - Corsa al trainer. Ora c’è Bernardini in poleLa ricerca dell’allenatore per la Lucchese si fa più intensa, con un nuovo nome che si posiziona in testa alle preferenze.

Argomenti più discussi: Lucchese e la formula Bernardini. Un mese per dare identità e gioco; Napoli, Lucca ko contro l'Arezzo; SportMediaset: Manna: Zeballos è forte, Lucca va aiutato Video; GWM Official Car del Lucca Summer Festival 2026.

Lucchese e la formula Bernardini. Un mese per dare identità e giocoQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... lanazione.it

Americo Branco pensa anche a Turati per la porta reddit

Una provocazione, l'ennesima, nei confronti dei tifosi della #Lazio. Non saprei definire diversamente una società che vorrebbe portare Niccolò Zaniolo in biancoceleste. E mi sorprende che @stefano_cieri, che l'ambiente lo conosce bene, non segnali i rischi d x.com