Lucca ha un ictus in gravidanza | l' intervento salva madre e figlio
Una donna in gravidanza ha avuto un ictus a Lucca. Ha perso l’uso del braccio sinistro, le parole si sono inceppate e ha avuto difficoltà respiratorie. Immediatamente è stata sottoposta a un intervento medico urgente per salvare la madre e il bambino. I medici sono intervenuti in tempo, riuscendo a stabilizzare le condizioni della donna e del feto. La gravidanza è ancora in corso.
Il braccio sinistro che non risponde più. Le parole che si inceppano. Poi il respiro che si fa corto. Ha pochi minuti per salvarsi. E ne ha ancora meno il bambino che porta in grembo. Quando la giovane donna arriva al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca è alle prime settimane di gravidanza ed è nel pieno di un ictus ischemico acuto. Una condizione rarissima, in cui ogni decisione pesa il doppio: bisogna salvare la madre senza mettere a rischio il feto. I medici scelgono di intervenire subito. Una scelta che, mesi dopo, consentirà a entrambi di uscire dall'ospedale in buona salute. È successo lo scorso febbraio, momento... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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