Lucca ha un ictus in gravidanza | l' intervento salva madre e figlio

Da corrierefiorentino.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna in gravidanza ha avuto un ictus a Lucca. Ha perso l’uso del braccio sinistro, le parole si sono inceppate e ha avuto difficoltà respiratorie. Immediatamente è stata sottoposta a un intervento medico urgente per salvare la madre e il bambino. I medici sono intervenuti in tempo, riuscendo a stabilizzare le condizioni della donna e del feto. La gravidanza è ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il braccio sinistro che non risponde più. Le parole che si inceppano. Poi il respiro che si fa corto. Ha pochi minuti per salvarsi. E ne ha ancora meno il bambino che porta in grembo. Quando la giovane donna arriva al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca è alle prime settimane di gravidanza ed è nel pieno di un ictus ischemico acuto. Una condizione rarissima, in cui ogni decisione pesa il doppio: bisogna salvare la madre senza mettere a rischio il feto. I medici scelgono di intervenire subito. Una scelta che, mesi dopo, consentirà a entrambi di uscire dall'ospedale in buona salute. È successo lo scorso febbraio, momento... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Lucca.

lucca ha un ictus in gravidanza l intervento salva madre e figlio
© Corrierefiorentino.corriere.it - Lucca, ha un ictus in gravidanza: l'intervento salva madre e figlio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ictus all’inizio della gravidanza, la terapia immediata salva mamma e bambinoUna donna incinta alle prime settimane di gravidanza ha subito un ictus ischemico.

Operata all’aorta in gravidanza: l’intervento al Niguarda salva mamma e bebèUna donna alla 22ª settimana di gravidanza è stata operata d’urgenza al cuore per una dissezione acuta dell’aorta.

Temi più discussi: Prato, tampona un’auto con due bambini e fugge: rintracciato il pirata della strada; Mazzanta, cade dallo scoglio e rischia di affogare: lo salva il bagnino 18enne della Baracchina; Pontedera, camion si ribalta allo svincolo della Fi-PI-Li: traffico in tilt.

lucca ha un ictusHa un ictus nelle prime settimane di gravidanza, partorisce con cesareo al settimo meseEra alle sue prime settimane di gravidanza quando la giovane donna è stata colpita da ictus ischemico ed è arrivata all’ospedale San Luca di Lucca. Qui è stata trattata in maniera tempestiva e adeguat ... luccaindiretta.it

lucca ha un ictusIctus in gravidanza, salvati mamma e bambinoLUCCA: Intervento tempestivo in pronto soccorso. Poi il ricovero e il parto cesareo senza complicanze grazie alle cure di una equipe multidisciplinare ... toscanamedianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web