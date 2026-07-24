Lucca ha un ictus in gravidanza | l' intervento salva madre e figlio

Notizia in breve

Una donna in gravidanza ha avuto un ictus a Lucca. Ha perso l’uso del braccio sinistro, le parole si sono inceppate e ha avuto difficoltà respiratorie. Immediatamente è stata sottoposta a un intervento medico urgente per salvare la madre e il bambino. I medici sono intervenuti in tempo, riuscendo a stabilizzare le condizioni della donna e del feto. La gravidanza è ancora in corso.