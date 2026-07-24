Una donna incinta alle prime settimane di gravidanza ha subito un ictus ischemico. All’ospedale di Lucca, è stata trattata con terapia fibrinolitica endovenosa. La tempestività dell’intervento ha permesso di salvare sia la madre che il bambino.

Lucca, 24 luglio 2026 – All’ospedale San Luca di Lucca una giovane donna, alle prime settimane di gravidanza, colpita da ictus ischemico, è stata trattata in maniera tempestiva e adeguata grazie alla somministrazione di terapia fibrinolitica endovenosa. La paziente ha avuto un recupero neurologico significativo e ha successivamente partorito con taglio cesareo al settimo mese senza complicanze. Il bambino è in buona salute, come pure la donna, che prosegue i controlli cardiologici ambulatoriali e presenta un quadro stabile. Cosa è successo. Nello scorso mese di febbraio la paziente era arrivata al pronto soccorso di Lucca con improvviso deficit motorio dell’emilato sinistro, disturbo dell’eloquio, peggioramento della vigilanza e insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ictus all’inizio della gravidanza, la terapia immediata salva mamma e bambino

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