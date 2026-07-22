Una donna alla 22ª settimana di gravidanza è stata operata d’urgenza al cuore per una dissezione acuta dell’aorta. L’intervento al Niguarda ha permesso di salvare sia la mamma che il bambino, mantenendo il feto in utero durante l’operazione. La donna è stata sottoposta a un intervento cardiochirurgico complesso, che ha evitato il parto prematuro e ha consentito di proseguire la gestazione. Le condizioni della paziente sono state riferite come stabili dopo l’intervento.

Una donna alla ventiduesima settimana di gravidanza è stata sottoposta a un intervento cardiochirurgico d’urgenza per una dissezione acuta dell’aorta, mantenendo il feto in utero per consentire alla gestazione di proseguire. È accaduto all’ Ospedale Niguarda di Milano, dove il percorso è stato gestito da un’équipe multidisciplinare composta da ginecologi, cardiochirurghi e neonatologi. A distanza di tre mesi sia la madre sia il bambino sono in buone condizioni. Il caso clinico. La paziente si era presentata al pronto soccorso per un malessere diffuso. Gli specialisti hanno diagnosticato una dissezione acuta dell’aorta, una grave lacerazione della principale arteria del corpo che richiede un intervento immediato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Operata all’aorta in gravidanza: l’intervento al Niguarda salva mamma e bebè

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