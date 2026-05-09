Mimmo Lucano decaduto pronto il ricorso in Cassazione e la richiesta di sospensiva della sentenza d’Appello

Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha dichiarato la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace, si prepara il ricorso in Cassazione e la richiesta di sospensiva. La vicenda riguarda esclusivamente questioni legali e si concentra sulla validità della decisione presa in secondo grado. Ora, si attende che si svolgano le procedure previste per il passaggio successivo nel procedimento giudiziario.

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