Mimmo Lucano decaduto pronto il ricorso in Cassazione e la richiesta di sospensiva della sentenza d’Appello
Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha dichiarato la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace, si prepara il ricorso in Cassazione e la richiesta di sospensiva. La vicenda riguarda esclusivamente questioni legali e si concentra sulla validità della decisione presa in secondo grado. Ora, si attende che si svolgano le procedure previste per il passaggio successivo nel procedimento giudiziario.
Ora che, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace si è fatta tutta una questione di diritto, si attende la pronuncia della Cassazione. «Il ricorso è pronto - avverte l’avvocato Andrea Daqua che difende Lucano con il collega Giuliano Saitta - come la richiesta della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza che sarà presentata dopo il deposito del ricorso». Protagonista di una lunga e clamorosa vicenda giudiziaria per la gestione dei flussi dei migranti per la quale, nell’ambito del processo Xenia, era stato condannato in primo grado a 13 anni e due mesi dal...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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