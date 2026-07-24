La famiglia di Luigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, attende i risultati del test del DNA sui resti trovati carbonizzati vicino a Eboli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso e identificare il corpo. Le sorelle del giornalista sperano che i reperti non siano quelli di Esposito, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La scena del ritrovamento è stata sottoposta a sopralluogo per raccogliere elementi utili alle indagini.

L’ultima flebile speranza della famiglia di Luigi “Luca” Esposito è legata al test del dna. In fondo, Ida e Francesca, le sorelle del giornalista sportivo 53enne trovato morto carbonizzato alla periferia di Eboli all’alba di domenica, sperano ancora che quei resti non appartengano proprio a lui. È l’amore che le muove, anche se gli indizi di questa vicenda puntano in tutt’altra direzione. Indizi appunto, perché l’indagine che si spera possa portare presto all’identificazione dell’assassino (o degli assassini, che è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori) del 53enne procede senza sosta ma non è ancora arrivata a un punto di svolta.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luca Esposito ucciso a Eboli, un messaggio per l?appuntamento con l'assassino

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Luca Esposito, il giornalista ucciso a Eboli: «Qualcuno ha riacceso o ha spostato il suo telefono»

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