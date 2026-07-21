Luca Esposito ucciso a Eboli | in auto con il suo assassino prima del brutale omicidio

Notizia in breve

L’autopsia sul corpo di Luca Esposito, giornalista sportivo, è durata diverse ore ieri all’obitorio dell’ospedale di Eboli. La procedura, condotta dal medico legale incaricato dalla Procura, Gabriele Casaburi, ha analizzato le cause della morte. Si sa che Esposito è stato trovato in auto con il suo assassino prima di essere ucciso. La polizia prosegue le indagini senza ulteriori dettagli disponibili.