Luca Esposito ucciso a Eboli | in auto con il suo assassino prima del brutale omicidio
L’autopsia sul corpo di Luca Esposito, giornalista sportivo, è durata diverse ore ieri all’obitorio dell’ospedale di Eboli. La procedura, condotta dal medico legale incaricato dalla Procura, Gabriele Casaburi, ha analizzato le cause della morte. Si sa che Esposito è stato trovato in auto con il suo assassino prima di essere ucciso. La polizia prosegue le indagini senza ulteriori dettagli disponibili.
È durata diverse ore l’autopsia sulla salma del giornalista sportivo Luigi “Luca” Esposito, svolta nel pomeriggio di ieri all’obitorio dell’ospedale di Eboli dal medico legale incaricato dalla Procura di Salerno, Gabriele Casaburi. Presente anche il perito di parte, l’anatomopatologo Giuseppe Raimo, nominato dalle sorelle della vittima, Ida e Francesca, rappresentate dall’avvocato Annalisa Califano. Gli elementi Un esame complesso da effettuare proprio a causa della condizione in cui versano i resti della vittima del brutale omicidio scoperto all’alba di domenica in una stradina interpoderale alla periferia di Eboli, in località Cioffi. La... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Giallo di Eboli, prime verità: Esposito massacrato di botte, volto sfigurato dallassassino
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