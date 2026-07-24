L’autopsia sul corpo del giornalista trovato bruciato ha rivelato che era ancora vivo al momento dell’incendio. I risultati preliminari indicano che il decesso non è avvenuto immediatamente dopo l’avvio delle fiamme. La polizia sta indagando su eventuali responsabilità e sui motivi dell’omicidio. Sono in corso ulteriori analisi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un brutale omicidio avvolto nel mistero. Dagli esisti preliminari dell’autopsia è emerso che il giornalista sportivo era ancora vivo quando è stato appiccato il rogo. Questo si evince dalla presenza di fumo nei polmoni della vittima Si delineano i contorni della tragica morte del giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito,trovato senza vita a Cioffi in una zona rurale e isolata di Eboli,la notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi.Il corpo carbonizzatodell’uomo era stato rinvenuto dai Vigili del fuoco e da subito sono scattate tutte le operazioni per accertare la dinamica del drammatico omicidio. Ad accendere un barlume nel quadro delle indagini sono gliesiti preliminari dell’autopsia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Luca Esposito, l’autopsia sul corpo del giornalista dato alle fiamme: era ancora vivo

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Omicidio Luca Esposito: dato alle fiamme quando era ancora in vita. Il mistero delle 22:47, l'ult...

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