Luca Esposito ucciso a colpi d' arma da fuoco a Eboli il corpo del giornalista dato alle fiamme | adavere carbonizzato

Da ilmessaggero.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto e completamente carbonizzato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La polizia ha scoperto il corpo dopo aver ricevuto una segnalazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali elementi di reato. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’identità della vittima o sulle circostanze del ritrovamento.

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Drammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. La macabra scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al corpo senza vita. Dalle prime indagini è emerso che si tratterebbe di un giornalista. Luca Esposito, classe 1973, collaboratore de La Città e opinionista Sportitalia. Sarebbe stato colpito da colpi di arma da fuoco, poi dato alle fiamme.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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