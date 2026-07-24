Luca Esposito | i risultati dell’autopsia rivelano particolari drammatici sulle ultime ore del giornalista

Da 2anews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli esami autoptici su Luca Esposito indicano che il giornalista era ancora vivo quando è stato dato fuoco. Le indagini medico-legali sulla sua salma, trovata a Eboli, proseguono e si concentrano su questi dettagli. La vittima, di 53 anni, è stata trovata nella zona di Cioffi. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le circostanze del decesso e le cause dell'incendio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli esami autoptici su Luca Esposito rivelano che il cronista era vivo quando è stato appiccato il fuoco: proseguono le indagini sul delitto di Eboli. Dalle indagini medico-legali condotte sulla salma di Luca Esposito, il cinquantatreenne salernitano rinvenuto senza vita a Eboli nella zona di Cioffi, emergono dettagli sempre più inquietanti. I primi riscontri autoptici indicano infatti che il reporter potrebbe essere stato ancora in vita nel momento in cui le fiamme sono state appiccate, pur versando già in condizioni disperate a causa delle gravi percosse e di un tentativo di soffocamento subiti in precedenza. La presenza di residui di fumo nei polmoni avvalora l’ipotesi che la vittima abbia inalato le esalazioni prima del decesso definitivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

luca esposito i risultati dell8217autopsia rivelano particolari drammatici sulle ultime ore del giornalista
© 2anews.it - Luca Esposito: i risultati dell’autopsia rivelano particolari drammatici sulle ultime ore del giornalista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ucciso a Eboli, domani l'autopsia sul corpo del giornalista Luca EspositoL'autopsia sul corpo del giornalista è prevista per domani nell'obitorio di Eboli.

Leggi anche: Il mistero della morte del giornalista Luigi "Luca" Esposito: nel pomeriggio l'autopsia

Temi più discussi: Ucciso e poi carbonizzato nel Salernitano il giornalista Luca Esposito, lo sconcerto dell'Ordine - Ordine Dei Giornalisti; Giornalista Luigi Esposito ucciso dopo un pestaggio feroce, cos'è emerso dall'autopsia e l'ipotesi sul killer; Omicidio Esposito: forse era ancora vivo quando l'hanno bruciato; Luca Esposito, chi era il giornalista sportivo ucciso a Eboli. FOTO.

luca esposito luca esposito i risultatiGiornalista ucciso a Eboli, Luca Esposito sarebbe morto per strangolamento. I risultati dell’autopsiaCi sono nuovi elementi sull’omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista trovato senza vita e con il corpo dato alle fiamme in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno, nella mattina ... affaritaliani.it

luca esposito luca esposito i risultatiEboli, il giornalista Luca Esposito era vivo quando è stato bruciato: il mistero della doppia vitaLe tracce di fumo nei polmoni confermano che respirava al momento del rogo. La morte causata da asfissia meccanica violenta. Gli investigatori indagano sulla sua doppia vita e sulle false identità r ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web