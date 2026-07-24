Gli esami autoptici su Luca Esposito indicano che il giornalista era ancora vivo quando è stato dato fuoco. Le indagini medico-legali sulla sua salma, trovata a Eboli, proseguono e si concentrano su questi dettagli. La vittima, di 53 anni, è stata trovata nella zona di Cioffi. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le circostanze del decesso e le cause dell'incendio.

Gli esami autoptici su Luca Esposito rivelano che il cronista era vivo quando è stato appiccato il fuoco: proseguono le indagini sul delitto di Eboli. Dalle indagini medico-legali condotte sulla salma di Luca Esposito, il cinquantatreenne salernitano rinvenuto senza vita a Eboli nella zona di Cioffi, emergono dettagli sempre più inquietanti. I primi riscontri autoptici indicano infatti che il reporter potrebbe essere stato ancora in vita nel momento in cui le fiamme sono state appiccate, pur versando già in condizioni disperate a causa delle gravi percosse e di un tentativo di soffocamento subiti in precedenza. La presenza di residui di fumo nei polmoni avvalora l’ipotesi che la vittima abbia inalato le esalazioni prima del decesso definitivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Luca Esposito: i risultati dell’autopsia rivelano particolari drammatici sulle ultime ore del giornalista

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