Ucciso a Eboli domani l' autopsia sul corpo del giornalista Luca Esposito

Da ilmattino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'autopsia sul corpo del giornalista è prevista per domani nell'obitorio di Eboli. Il corpo di Luca Esposito è stato ritrovato ieri, completamente carbonizzato, in un terreno agricolo vicino alla strada statale 7 bis, in una zona periferica del comune.

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Si terrà domani, nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista salernitano Luca (all'anagrafe Luigi) Esposito, trovato ieri, carbonizzato, in un terreno agricolo nella prossimità della strada statale 7 bis, in una zona periferica e isolata dello stesso comune. L'accertamento è stato disposto dalla Procura di Salerno nell'ambito delle indagini che, dopo il primo esame sul cadavere effettuato dal medico legale, puntano a stabilire l'orario e le cause della morte. Secondo alcune informazioni finora non confermate, nelle vicinanze del corpo sarebbe stato trovato un bossolo d'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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