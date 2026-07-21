E’ in programma nel pomeriggio all’ospedale di Eboli, in provincia di Salerno, l’autopsia sul corpo di Luigi "Luca" Esposito, il giornalista trovato morto carbonizzato domenica mattina. L’esame dovrà sciogliere alcuni dei molti nodi legati alla morte del 53enne pubblicista, noto per i suoi commenti sportivi. Gli inquirenti escludono che l’omicidio sia legato alla sua attività professionale. Si punta sulla pista personale o privata. E resta ancora da sciogliere il giallo legato al suo presunto lavoro all’Arpac, l’Azienda regionale di protezione ambientale che ha invece escluso categoricamente che Esposito fosse un suo dipendente. Ai colleghi e agli amici raccontava che la mattina effettuava dei sopralluoghi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Il mistero della morte del giornalista Luigi "Luca" Esposito: nel pomeriggio l'autopsia

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Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026

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