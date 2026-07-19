Un uomo è stato ucciso e dato alle fiamme a Eboli, in provincia di Salerno. La vittima è un dirigente pubblico e giornalista sportivo, chiamato Luca Esposito. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco prima di essere bruciato. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini, che sono ancora nelle fasi iniziali. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui sospetti è stato ancora reso noto.

Eboli (Salerno) – Un gravissimo fatto di sangue scuote la provincia di Salerno, dove le forze dell'ordine e la magistratura sono impegnate nelle prime fasi di un'indagine per omicidio. Il corpo senza vita e completamente carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto nella notte tra sabato e domenica 19 luglio in un terreno agricolo isolato in località Bivio Cioffi, nel territorio comunale di Eboli, a ridosso della Strada Statale 7 bis. In base ai primi e rigorosi accertamenti investigativi condotti sul posto e coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, la vittima dell'efferato delitto è stata provvisoriamente ma plausibilmente identificata in Luigi Esposito, noto da tutti come Luca, cinquantatreenne originario di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Luca Esposito detto Luca, dirigente pubblico e giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme a Eboli: “Assassinato con un’arma da fuoco”

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