Il corpo di Luigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli tra sabato e domenica. Dopo l’autopsia, si cercano ulteriori prove per chiarire le circostanze del decesso. I tabloid inglesi Mirror e Daily Star hanno riportato il caso, evidenziando la natura violenta del fatto. La polizia sta indagando per determinare se si tratti di un omicidio o di un episodio accidentale.

Il giallo di Eboli su Mirror e Daily Star. Il caso di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato nella notte tra sabato e domenica in un terreno agricolo di Eboli, continua ad assumere contorni sempre più inquietanti. Nelle ultime ore la vicenda ha superato i confini italiani, finendo anche sulle pagine dei principali tabloid britannici, tra cui Mirror e Daily Star, che hanno dedicato ampio spazio al delitto, definendolo una vera e propria esecuzione. Intanto, sul fronte delle indagini, è durata quasi cinque ore l’autopsia eseguita sul corpo del cronista. Gli accertamenti, però, sono tutt’altro che conclusi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ucciso e dato alle fiamme, il caso di Luca Esposito sui tabloid inglesi: dopo l’autopsia si cercano nuove prove

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Erano braccianti i quattro trovati carbonizzati in un van, non si esclude l'omicidio

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